Гренландия возглавит Арктический совет на фоне притязаний Трампа

Гренландия возглавит Арктический совет на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Гренландия сменит Данию на посту председателя совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном.

«Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт», — говорится в публикации.

Авторы публикации пишут, что следующие два года могут принести еще большие вызовы, в том числе из-за продолжающихся угроз Трампа взять под контроль Гренландию.

По словам Эйде, Арктика является очень востребованным регионом, так как является кратчайшим путем для ракет и самолетов между РФ и Северной Америкой.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. Финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

Ранее в Белом доме обозначили задачи США в Гренландии.