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Гренландия возглавит Арктический совет на фоне притязаний Трампа

Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета
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Marko Djurica/Reuters

Гренландия возглавит Арктический совет на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Гренландия сменит Данию на посту председателя совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном.

«Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт», — говорится в публикации.

Авторы публикации пишут, что следующие два года могут принести еще большие вызовы, в том числе из-за продолжающихся угроз Трампа взять под контроль Гренландию.

По словам Эйде, Арктика является очень востребованным регионом, так как является кратчайшим путем для ракет и самолетов между РФ и Северной Америкой.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. Финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

Ранее в Белом доме обозначили задачи США в Гренландии.

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