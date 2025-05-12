Трамп принес в Овальный кабинет необычное украшение

Президент США Дональд Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной покушению на него. Об этом пишет Fox News.

Журналисты заметили статую рядом с рабочим столом американского лидера, когда он подписывал документы в присутствии сотрудников СМИ. Скульптура воспроизводит кадр, на котором Трамп поднимает кулак после того, как пуля задела его ухо.

13 июля выступление Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

В конце апреля этого года Трамп заявил, что за свой счет позолотил Белый дом, украсив его в том числе 24-каратным золотом. Президент также рассказал, что хочет повесить в одном из помещений Белого дома новую люстру. Она будет хрустальной, сказал президент США. Трамп добавил, что после обновления Овальный кабинет стал выглядеть как положено.

Ранее в Белом доме портрет Обамы заменили на картину с Трампом.