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В Белом доме портрет Обамы заменили на картину с Трампом

В Белом доме заменили портрет Обамы на картину со сценой покушения на Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Замглавы американской администрации Дэн Скавино заявил в своем аккаунте в соцсети X, что в Белом доме заменили портрет бывшего президента Барака Обамы на картину со сценой покушения на действующего американского президента Дональда Трампа.

На картине Трамп запечатлен с пятном крови на лице после покушения на него во время митинга в 2024 году.

До этого президент США Дональд Трамп провел почти четыре часа в правительственном госпитале имени Уолтера Рида для планового медицинского обследования.

Трамп прошел несколько обследований без анестезии и в сознании, отметило агентство. Белый дом позднее обнародует заключения врачей о состоянии здоровья президента США.

До этого газета New York Times писала, что здоровье Трампа вызывает вопросы у ряда медицинских экспертов. Опрошенные изданием специалисты полагают, что Трамп близок к ожирению. Кроме того, в ходе предыдущих исследований у политика обнаруживали повышенный уровень холестерина в крови. Последние наиболее полные медицинские данные о здоровье Трампа были обнародованы в январе 2018 года, добавило издание.

Ранее Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис.

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