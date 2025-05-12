Великобритания ужесточит миграционную политику

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении миграционной политики королевства. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Требования к квалификациям будут повышены до уровня диплома. Требования к знанию английского языка будут повышены по отношению ко всем иммигрантам, включая иждивенцев», — сообщил он.

Время для получения вида на жительство увеличится с пяти до десяти лет. Правительство хочет снизить поток мигрантов, добавил Стармер.

В конце марта стало известно, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов.

Сообщалось также, что Европейский союз принял решение не предоставлять Великобритании доступ к базам данных о преступности и нелегальной миграции.

Ранее Соединенные Штаты требовали от Украины принять американских нелегальных мигрантов.