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Великобритания ужесточит миграционную политику

Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
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Henry Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении миграционной политики королевства. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Требования к квалификациям будут повышены до уровня диплома. Требования к знанию английского языка будут повышены по отношению ко всем иммигрантам, включая иждивенцев», — сообщил он.

Время для получения вида на жительство увеличится с пяти до десяти лет. Правительство хочет снизить поток мигрантов, добавил Стармер.

В конце марта стало известно, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов.

Сообщалось также, что Европейский союз принял решение не предоставлять Великобритании доступ к базам данных о преступности и нелегальной миграции.

Ранее Соединенные Штаты требовали от Украины принять американских нелегальных мигрантов.

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