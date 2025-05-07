Соединенные Штаты требовали от Украины принять американских нелегальных мигрантов

Американская администрация требовала от властей Украины принять нелегальных мигрантов, которых депортировали из США. Об этом. ссылаясь на документы и хорошо информированных украинских чиновников, сообщает газета Washington Post (WP).

В публикации утверждается, что в конце января этого года администрация Дональда Трампа призвала украинское правительство принять некое количество граждан других других государств, депортированных из Соединенных Штатов. В Киеве сообщили американскому посольству, что дадут ответ после того, как определятся со своей позицией. Однако источники издания сообщили, что принятие депортированных из США не обсуждалось на высшем правительственном уровне и в настоящее время неизвестно о каких-либо политических требованиях Вашингтона по этому вопросу.

1 мая сообщалось, что Соединенные Штаты депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, находившихся в стране нелегально.

Ранее Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму «Алькатрас».