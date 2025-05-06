Президент Польши обратился к Трампу с просьбой усиленно давить на Россию

Президент Польши Анджей Дуда обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина. Его слова приводит Politico.

По его словам, Соединенные Штаты могут использовать различные экономические инструменты, чтобы «заставить Россию соблюдать определенные меры».

«Так что если кто-то и может заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов. У президента Соединенных Штатов есть средства заставить Россию отступить. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно различные экономические инструменты. Но я думаю, что президент Дональд Трамп способен их реализовать», — сказал Дуда.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «неприемлемыми» визиты ряда европейских лидеров на парад Победы в Москву 9 мая. Он уточнил, что не может говорить о позиции Китая или Бразилии, которые «имеют другой взгляд на историю и настоящее», но представители Европы «не могут делать вид, что не видят, где таится угроза и как важно сохранять солидарность».

Ранее Туск призвал к «европейской мобилизации» перед лицом России.