Дуда обвинил Россию в имперских амбициях

Президент Польши Анджей Дуда считает, что мир вернулся в ситуацию холодной войны, поэтому странам НАТО нужно наращивать оборонные расходы. Такое мнение политик выразил в интервью газете Politico по прибытии на саммит альянса в Вашингтон.

«Мы должны быть честными и сказать себе, что ситуация холодной войны вернулась, и это произошло не из-за действий Соединенных Штатов, а из-за возрождения имперских амбиций России», — заявил Дуда.

По словам президента Польши, в Европе «наблюдается огромный дефицит безопасности». Поэтому, по мнению польского лидера, Североатлантическому альянсу следует закрепить уровень расходов на оборону на отметке 3% от ВВП страны. Дуда подчеркнул, что «также было и в холодную войну».

Дуда среди прочего признал, что достижение этой цели может растянуться на несколько лет.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины.

В ходе саммита было решено объявить о предоставлении помощи Украине на €40 млрд на протяжении 2025 года. Кроме того, в Белом доме анонсировали меры, которые позволят Украине приблизиться к вступлению в альянс.

Ранее НАТО назвали террористической организацией, которая служит интересам США.