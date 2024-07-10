Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуда обвинил Россию в имперских амбициях

Дуда: ситуация холодной войны вернулась из-за имперских амбиций России

close
100%
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда считает, что мир вернулся в ситуацию холодной войны, поэтому странам НАТО нужно наращивать оборонные расходы. Такое мнение политик выразил в интервью газете Politico по прибытии на саммит альянса в Вашингтон.

«Мы должны быть честными и сказать себе, что ситуация холодной войны вернулась, и это произошло не из-за действий Соединенных Штатов, а из-за возрождения имперских амбиций России», — заявил Дуда.

По словам президента Польши, в Европе «наблюдается огромный дефицит безопасности». Поэтому, по мнению польского лидера, Североатлантическому альянсу следует закрепить уровень расходов на оборону на отметке 3% от ВВП страны. Дуда подчеркнул, что «также было и в холодную войну».

Дуда среди прочего признал, что достижение этой цели может растянуться на несколько лет.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины.

В ходе саммита было решено объявить о предоставлении помощи Украине на €40 млрд на протяжении 2025 года. Кроме того, в Белом доме анонсировали меры, которые позволят Украине приблизиться к вступлению в альянс.

Ранее НАТО назвали террористической организацией, которая служит интересам США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами