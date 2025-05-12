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В России выделят более полутриллиона рублей на развитие судостроения

Мишустин: рекордные 500 млрд руб направят в ближайшие 6 лет на развитие судостроения
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России в ближайшие 6 лет направит 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, выделенное количество бюджетных средств является рекордным для отрасли. Мишустин отметил, что в условиях санкций и ограничений развитие российского судостроения имеет важное значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные государства.

«С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», — заявил он.

В декабре прошлого года обзор Государственной транспортной лизинговой компании показал, что средний возраст морского грузового флота России составляет 26 лет. Самым старым назван буксирный флот (28,5 года), далее идут баржи (27,2 года), сухогрузы (25,5 года) и танкеры (23,5 года).

Ранее в российском регионе завершили строительство гигантского нефтяного танкера.

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