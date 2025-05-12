В Германии высказались о поставках оружия Украине

Германия продолжит поставки оружия Украине при отсутствии прекращения огня. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. <...> Если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи», — сказал он.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов.

«При моем руководстве дебаты о калибрах, военных системах и других деталях помощи будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул Мерц.

При этом он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

Ранее Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus.