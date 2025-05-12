Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Катаре прокомментировали многомиллионный подарок для Трампа

Politico: власти Катара пока не решили, подарят ли Трампу Boeing за $400 млн
close
Leah Millis/Reuters

Пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico сообщил, что власти Катара пока не решили, передадут ли президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 за $400 млн в качестве подарка.

По словам Аль-Ансари, данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении, окончательное решение еще не принято.

До этого американский телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара.

По данным телеканала, Катар может передать самолет на следующей неделе. При этом Трамп уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит страны Ближнего Востока. В частности, американский лидер отправится с визитом в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Кремле не исключили, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами