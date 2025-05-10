Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп утверждает, что США и Китай заключат «справедливую» сделку

Трамп: США и Китай могут заключить «справедливую» сделку по торговле
close
AP

Соединенные Штаты и Китай могут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы вернемся со справедливой сделкой как для Китая, так и для нас», — заявил Трамп.

Так американский президент прокомментировал предстоящие консультации США и Китая в Швейцарии, которые должны пройти на этой неделе. Также Трамп отметил, что даже если переговоры сорвутся и не приведут к улучшению торговых отношений, то он не будет об этом сожалеть — по словам Трампа, это якобы сэкономит США до $1 трлн.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о планах одностороннего снижения пошлин на китайские товары.

8 мая The New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами