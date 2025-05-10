Трамп утверждает, что США и Китай заключат «справедливую» сделку

Трамп: США и Китай могут заключить «справедливую» сделку по торговле

Соединенные Штаты и Китай могут заключить «справедливую» сделку по торговле между странами. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы вернемся со справедливой сделкой как для Китая, так и для нас», — заявил Трамп.

Так американский президент прокомментировал предстоящие консультации США и Китая в Швейцарии, которые должны пройти на этой неделе. Также Трамп отметил, что даже если переговоры сорвутся и не приведут к улучшению торговых отношений, то он не будет об этом сожалеть — по словам Трампа, это якобы сэкономит США до $1 трлн.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о планах одностороннего снижения пошлин на китайские товары.

8 мая The New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.