Из ЮАР в США вылетела первая группа белых фермеров-беженцев

Из ЮАР в США вылетела первая группа белых фермеров, получивших статус беженцев. Об этом сообщает портал News 24.

Отмечается, что на борту чартерного самолета находятся 49 мигрантов, получивших статус беженцев от властей США. Во второй половине дня 12 мая самолет должен приземлиться в аэропорту Вашингтона.

По информации портала, власти Южно-Африканской республики обеспокоены действиями США и считают политически мотивированной принятую Белым домом программу по переселению южноафриканских белых фермеров и членов их семей. К тому же власти республики отказываются признавать выехавших беженцами.

До этого президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому Министерство внутренней безопасности должно увеличить численность сотрудников, занимающихся вопросами депортации, на 20 тысяч человек. Реализация этого указа приведет к значительному усилению контроля за иммиграцией в стране.

Ранее в США ожидающие депортации мигранты выложили своими телами сигнал SOS.