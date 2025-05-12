Стали известны планы премьера Малайзии на поездку в Россию

Bernama: премьер Малайзии с 13 по 16 мая будет в Москве и Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на этой неделе посетит Россию. Его официальный визит запланирован на 13-16 мая, сообщает агентство Bernama со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Тунку Нашрула.

Как рассказал Нашрула, со вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, где встретится с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Кроме того, в его график включено выступление в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений МИД РФ).

Затем Анвар Ибрагим отправится в Казань, чтобы принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также у малазийского премьера запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В конце прошлого года посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай сообщил о согласии его страны стать партнером БРИКС. По его словам, власти Малайзии получили официальное приглашение стать частью объединения в ноябре 2024 года и ответили России, которая является председателем БРИКС, согласием.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».