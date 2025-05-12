Путин рассказал, как Россия сотрудничает с исламскими странами

Россия успешно взаимодействует с мусульманскими странами, налаживая сотрудничество ради обоюдных интересов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», комментарий опубликован на сайте Кремля.

«На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты», — обратился Путин к участникам форума.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что представители РФ на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»‎ планируют обсудить защиту «цифровых границ»‎ и противодействие компьютерным атакам.

По словам Вершинина, у представителей российской и мусульманской сторон совпадают точки зрения по цифровой повестке на международных площадках, прежде всего в ООН и Международном союзе электросвязи (МСЭ).

Ранее на KazanForum 2025 пообещали представить новые проекты развития МТК «Север-Юг».