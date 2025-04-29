На KazanForum 2025 представят новые проекты развития МТК «Север-Юг»

На KazanForum 2025 пройдет сессия «Международный транспортный коридор «Север-Юг», на которой участники обсудят развитие инфраструктуры и расширение географии перевозок, сообщает пресс-служба форума.

В обсуждении примут участие представители правительства РФ, администрации президента, а также иностранные делегации из Ирана, Турции, Бахрейна, Афганистана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.

Также представители стран «каспийской пятерки» (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран) представят свои разработки и поделятся опытом по практическим мерам и инструментам мониторинга и управления транспортными коридорами.

Как отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт, развитие инфраструктуры МТК «Север-Юг» является одним из приоритетных направлений международной повестки.

«В этой работе принимают участие наши коллеги из стран, по территории которых проходят маршруты МТК. Отдельное внимание уделяем транспортному сотрудничеству с прикаспийскими государствами и странами-участницами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)», — сказал он.

Организатором 5 мероприятий в рамках проводимого с 13 по 18 мая в Казани международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» по транспорту и логистике является Минтранс России.

Rambler&Co — информационный партнер международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».