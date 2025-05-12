Ермак заявил, что новые санкции США могут сделать «очень больно» России

Глава ОП Ермак: санкции США в координации с ЕС сделают очень больно России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что потенциальные санкции со стороны Соединенных Штатов могут сделать «очень больно» России. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я знаю детали нового санкционного пакета, который может быть применен. Он очень жесткий, и он в случае применения может быть скоординирован с таким же европейским, британским, канадским и так далее пакетами, и это будет действительно очень больно», — сказал Ермак.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска о санкциях против России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования. По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».