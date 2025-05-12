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Украинский депутат прокомментировал соглашение о ресурсах между США и Украиной

Разумков: Зеленский обещал доходы от ресурсов детям Украины, а отдал иностранцам
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Alina Smutko/Reuters

Депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявил, что президент Украины обещал доходы от ресурсов украинским детям, а отдал иностранным.

Речь идет о законопроекте «Об экономическом паспорте», согласно которому Зеленский в 2021 году обещал распределить доходы от добычи полезных ископаемых между украинскими детьми.

«Давайте не забывать, что все полезные ископаемые принадлежат народу. <...> Зеленский в свое время закон вносил, так называемый Экономический паспорт украинца, что дети, которые родились после 2019 года, будут получать отчисления на свои счета и потом это будет для них стартовый капитал. Видимо он забыл сказать, что это будут не украинские дети, а какие-то другие дети», — пояснил Разумков.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявлял, что украинские ресурсы оказались в руках США после ратификации соглашения по редкоземельным металлам.

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о минералах, которое ранее подписали США и Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли.

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.

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