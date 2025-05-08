Норвежский профессор рассказал об опасности сделки по недрам для Украины

Дизен: ресурсы Украины оказались в руках США после ратификации сделки по недрам

Украинские ресурсы оказались в руках США после ратификации соглашения по редкоземельным металлам. Об этом в X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его мнению, Вашингтон получит значительный контроль над национальными ресурсами Украины.

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о минералах, которое ранее подписали США и Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.