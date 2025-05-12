Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ предрекли обострение «опосредованной войны» США с Россией на Украине

Asia Times: без прорыва на переговорах мирный процесс по Украине вскоре рухнет
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Если в ближайшее время не произойдет прорыва в переговорах на Украине или Россия не добьется значительных успехов на поле боя, мирный процесс может рухнуть. Об этом пишет издание Asia Times.

«Если не произойдет прорыва, например, если Россия не прорвет линию фронта или не согласится заморозить ее в обмен на что-то существенное со стороны США (о чем общественность может быть не осведомлена), такая последовательность событий предполагает, что мирный процесс может вскоре рухнуть», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что руководство США за последнее время неоднократно высказывало недовольство позицией России по завершению конфликта на Украине и угрожало санкциями. В то же время Москва выступает против 30-дневного прекращения огня, «справедливо опасаясь» повторения Минских соглашений.

В связи с этим Вашингтон готовится к сценарию эскалации конфликта и «опосредованная война» США с Россией может вскоре обостриться, пишет Asia Times.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования. По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии. Он напомнил об инициативе президента Владимира Путина прекратить огонь на время празднования юбилея Победы.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами