Если в ближайшее время не произойдет прорыва в переговорах на Украине или Россия не добьется значительных успехов на поле боя, мирный процесс может рухнуть. Об этом пишет издание Asia Times.

«Если не произойдет прорыва, например, если Россия не прорвет линию фронта или не согласится заморозить ее в обмен на что-то существенное со стороны США (о чем общественность может быть не осведомлена), такая последовательность событий предполагает, что мирный процесс может вскоре рухнуть», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что руководство США за последнее время неоднократно высказывало недовольство позицией России по завершению конфликта на Украине и угрожало санкциями. В то же время Москва выступает против 30-дневного прекращения огня, «справедливо опасаясь» повторения Минских соглашений.

В связи с этим Вашингтон готовится к сценарию эскалации конфликта и «опосредованная война» США с Россией может вскоре обостриться, пишет Asia Times.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования. По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии. Он напомнил об инициативе президента Владимира Путина прекратить огонь на время празднования юбилея Победы.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.