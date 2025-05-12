Трампа возмутил вопрос о новом папе Римском

Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании папой Римским кардинала из США

Президент США Дональд Трамп был крайне возмущен вопросом журналистки ABC News Марты Раддац о том, какую роль он сыграл в процессе избрания нового папы Римского Льва XIV. Об этом политик написал в соцсети The Truth.

По мнению главы США, этот вопрос «вырвался из ниоткуда», но он был «в помешанном на Трампе» уме журналистки.

Также Трамп напомнил, что во время президентских выборов в разных частях США большое количество голосов отдали ему именно католики (54%. — «Газета.Ru»).

Ранее Трамп назвал «большой честью» для США избрание американца новым папой Римским. При этом незадолго до этого в соцсетях президента было опубликовано изображение Трампа в папском одеянии, что вызвало критику в Ватикане. Сам глава государства заявил, что не имеет к нему отношения.

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV, стал 267-м папой Римским в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее CNN перечислил факты, которые следует знать о новоизбранном папе Римском.