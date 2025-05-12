Украинский президент Владимир Зеленский лишился «крыши», на которую рассчитывал, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта с РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

Он подчеркнул, что уход Ричарда Мура с поста директора британской разведки MI6 означает, что «крыши», на которую Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак уповали для срыва переговоров, больше не существует.

11 мая сообщалось, что главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, которые дошли до финального собеседования.

Действующий глава разведки Ричард Мур уйдет в отставку осенью 2025 года после пяти лет руководства.

15 апреля экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский готов к тому, что страны Запада могут его заменить, и поэтому требует личных гарантий безопасности.

Ранее премьера Великобритании назвали военным преступником.