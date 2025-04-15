Экс-депутат Олейник: Зеленский готов к тому, что Запад его заменит

Член движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский готов к тому, что страны Запада могут его заменить, и поэтому требует личных гарантий безопасности.

«Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной», — отметил Олейник.

По его словам, важную роль в этом будут играть Великобритания и британская разведка MI6. Олейник подчеркнул, что британские власти обладают большим компроматом на Зеленского, поэтому он, скорее всего, уедет с семьей в Лондон.

До этого украинский политик Виктор Медведчук заявил, что президент США Дональд Трамп, предлагая украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделку, не понимает, что имеет дело с «марионеткой».

Ранее Медведчук рассказал, когда на Украине можно будет провести президентские выборы.