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Экс-депутат Рады заявил, что страны Запада могут заменить Зеленского

Экс-депутат Олейник: Зеленский готов к тому, что Запад его заменит
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Alina Smutko/Reuters

Член движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский готов к тому, что страны Запада могут его заменить, и поэтому требует личных гарантий безопасности.

«Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной», — отметил Олейник.

По его словам, важную роль в этом будут играть Великобритания и британская разведка MI6. Олейник подчеркнул, что британские власти обладают большим компроматом на Зеленского, поэтому он, скорее всего, уедет с семьей в Лондон.

До этого украинский политик Виктор Медведчук заявил, что президент США Дональд Трамп, предлагая украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделку, не понимает, что имеет дело с «марионеткой».

Ранее Медведчук рассказал, когда на Украине можно будет провести президентские выборы.

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