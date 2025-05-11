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Главой британской разведки MI6 станет женщина

Times: главой британской разведки MI6 впервые станет женщина
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Global Look Press

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, которые дошли до финального собеседования. Об этом сообщает издание Times.

«Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, все три финальных кандидата были женщинами, две из них были офицерами MI6», — отмечает издание.

Издание указывает, что известна личность только одной из трех кандидатов — экс-посла Британии в Китае Барбары Вудворд, которая является ныне самой высокопоставленной женщиной в МВД. Отмечается, что ее кандидатура критикуется за то, что она симпатизирует Китаю.

Действующий глава MI6 Ричард Мур уйдет в отставку осенью 2025 года после пяти лет руководства.

В апреле бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер в интервью The Independent заявил, что на фоне российского-американского сближения Соединенному Королевству нужно перевооружаться.

Ранее глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».

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