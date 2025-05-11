Главой британской разведки MI6 станет женщина

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, которые дошли до финального собеседования. Об этом сообщает издание Times.

«Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, все три финальных кандидата были женщинами, две из них были офицерами MI6», — отмечает издание.

Издание указывает, что известна личность только одной из трех кандидатов — экс-посла Британии в Китае Барбары Вудворд, которая является ныне самой высокопоставленной женщиной в МВД. Отмечается, что ее кандидатура критикуется за то, что она симпатизирует Китаю.

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