Украинский шеф-повар раскрыл, какие блюда подавали европейским лидерам в Киеве

Европейским лидерам в Киеве подавали, в частности, сырники, борщ и галушки. Об этом заявил украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Премьер-министра Польши Дональда Туска угостили галушками, президента Франции Эммануэля Макрона — борщом, а канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера — сырниками, поделился шеф-повар.

Кроме того, в список блюд вошли пирожки с яблоками и вишней, сырники с лекваром [традиционным закарпатским сливовым повидлом], а также борщ из печи и голубцы.

Незадолго до этого сообщалось, что репортеры застали врасплох европейских политиков во время поездки в Киев, и президент Франции Эммануэль Макрон под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал нечто со стола и спрятал это в карман. Французский лидер резко схватил лежащий на столе некий предмет, похожий на бумажку или пакетик, и спрятал сначала в руке, а затем в кармане. В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадают, что же пытался утаить от прессы Макрон. Самая популярная версия — запрещенные вещества.

Накануне в Киеве состоялась встреча коалиции желающих, на которой присутствовали Макрон и Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. Центральной темой переговоров стало 30-дневное прекращение огня.

Ранее стало известно, что Макрон поцеловал Зеленского.