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Стало известно, сколько немцев довольны работой нового канцлера ФРГ

Insa: менее 25% немцев довольны работой Мерца после его первых дней на посту
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Работой канцлера Германии Фридриха Мерца после его первых дней на должности довольны менее 25% немцев. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование института Insa.

Согласно данным института, работу нового канцлера положительно оценили только 23% жителей Германии. При этом недовольными его деятельностью оказались 49% опрошенных. Еще 28% респондентов затруднились дать ответ.

Также исследование показало, что работой правящей коалиции, состоящей из ХДС/ХСС и социал-демократов, довольны 29% немцев. Еще 26% участников опроса дали отрицательную оценку. Затруднились ответить четверть респондентов.

Мерц был избран новым канцлером ФРГ 6 мая во втором туре голосования в бундестаге. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали канцлера Германии прекратить поставки оружия Украине.

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