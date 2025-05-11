Захарова обвинила лидеров европейских государств в наркомании

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в наркомании. Соответствующая публикация размещена в ее Telegram-канале.

«Толкнув [президента Украины Владимира] Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули», — заявила она.

Таким образом Захарова прокомментировала кадры сидящих за одним столом европейских лидеров, которые спешно спрятали нечто, похожее на салфетку, после прихода журналистов с камерой в их купе. По ее мнению, для употребления наркотических веществ политики использовали «пакетик и ложечку».

До этого в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик».

На появившихся в сети кадрах можно увидеть садящихся за стол Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Французский лидер резко хватает лежащий на столе некий предмет, похожий на бумажку или пакетик, и прячет сначала в руке, а затем в кармане.

Ранее президента Колумбии обвинили в наркомании.