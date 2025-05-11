Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила лидеров европейских государств в наркомании

Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в наркомании. Соответствующая публикация размещена в ее Telegram-канале.

«Толкнув [президента Украины Владимира] Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули», — заявила она.

Таким образом Захарова прокомментировала кадры сидящих за одним столом европейских лидеров, которые спешно спрятали нечто, похожее на салфетку, после прихода журналистов с камерой в их купе. По ее мнению, для употребления наркотических веществ политики использовали «пакетик и ложечку».

До этого в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик».

На появившихся в сети кадрах можно увидеть садящихся за стол Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Французский лидер резко хватает лежащий на столе некий предмет, похожий на бумажку или пакетик, и прячет сначала в руке, а затем в кармане.

Ранее президента Колумбии обвинили в наркомании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами