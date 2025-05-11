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СМИ: Латинская Америка опасается реакции США из-за предстоящего саммита с Китаем

FT: Латинская Америка опасается реакции властей США на фоне саммита с Китаем
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Максим Блинов/РИА Новости

Государства Латинской Америки опасаются ответной реакции властей США на фоне предстоящей министерской встречи форума Китая и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Латинская Америка опасается ответной реакции США в сфере торговли из-за выстраивания отношений с Китаем», — говорится в публикации.

Желание Колумбии присоединиться к инициативе Китая «Один пояс – один путь» уже спровоцировало угрозы со стороны Вашингтона, добавило издание.

Незадолго до этого помощник главы МИД КНР Мяо Дэюй заявил о сближении Поднебесной с Латинской Америкой. КНР и страны Латинской Америки поддерживают экономическую глобализацию, многосторонность и многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО, и выступают против односторонности и экономического запугивания, добавил он.

Министерская встреча форума Китая и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) пройдет в Пекине 13 мая.

Ранее Си Цзиньпин рассказал о планах Китая на морской коридор в Латинскую Америку.

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