МИД КНР заявил о сближении с Латинской Америкой

Помощник главы МИД КНР Мяо заявил о сближении Поднебесной с Латинской Америкой

Помощник главы МИД КНР Мяо Дэюй заявил о сближении Поднебесной с Латинской Америкой. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть такое выражение: пусть ягуар и китайский дракон будут становиться все ближе и ближе. Я думаю, что это становится общим голосом все большего числа людей в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Китае», — заявил он.

По словам Мяо, доступ Китая к сверхкрупному транстихоокеанскому двухмиллиардному рынку демонстрирует, что «внешнее сдерживание или подавление», то есть торговые пошлины США, Китая не остановят.

«Китай и страны Латинской Америки поддерживают экономическую глобализацию, многосторонность и многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО, и выступают против односторонности и экономического запугивания», — подчеркнул Мяо Дэюй.

13 мая в Пекине пройдет министерская встреча форума Китая и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК.

До этого Си Цзиньпин рассказал о планах Китая развивать морской коридор в Латинскую Америку.

Ранее Китай подал новый иск в ВТО в связи с повышением тарифов США.