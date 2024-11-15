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Си Цзиньпин рассказал о планах Китая на морской коридор в Латинскую Америку

Си Цзиньпин: Китай готов развивать новый морской коридор в Латинскую Америку

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Susan Walsh/AP

Китай готов содействовать развитию нового морского и сухопутного транспортного коридора в страны Латинской Америки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Перу для создания нового сухопутного и морского коридора, который будет начинаться в порту Чанкай.

Си Цзиньпин добавил, что данный проект станет еще одной успешной частью инициативы «Один пояс — один путь». Новый маршрут будет способствовать всеобщему процветанию государств Латинской Америки, добавил председатель КНР.

В сентябре директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия фиксирует активизацию попыток Соединенных Штатов и их союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) распространить влияние военного союза на Латинскую Америку.

По словам Щетинина, очевидно стремление США влиять на политическую и экономическую повестку латиноамериканских стран в отношениях с государствами региона.

Ранее дипломат РФ рассказал об изменении отношения Латинской Америки к Западу.

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