МИД Китая опроверг обвинения в попытках вести геополитические игры

Китай не ведет геополитических игр в Латинской Америке и Карибском бассейне, а сотрудничество КНР со странами этого региона не направлено против интересов каких-либо других государств. Об этом заявил помощник министра иностранных дел Китая Мяо Дэюй на пресс-конференции, прошедшей в воскресенье, пишет РИА Новости.

В ходе мероприятия, посвященного предстоящей в Пекине встрече министров в рамках форума Китая и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), дипломат подчеркнул, что китайско-латиноамериканское сотрудничество носит характер сотрудничества Юг-Юг.

«Только взаимная поддержка, никаких геополитических расчетов, только взаимовыгодное сотрудничество, никакого принципа «победитель получает все», только открытость и инклюзивность, никакой эксклюзивности или конфронтации», — подчеркнул Мяо Дэюй.

Он также отметил, что Китай, взаимодействуя со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, никогда не стремится к созданию «сфер влияния» и не преследует цели, направленные против третьих сторон.

«Некоторые страны выдвинули произвольные обвинения в этом отношении. Я думаю, все прекрасно понимают, что у них есть скрытые мотивы, и их обвинения не станут реальностью», — заключил Мяо Дэюй.

До этого сообщалось, что государства Латинской Америки опасаются ответной реакции властей США на фоне предстоящей министерской встречи форума Китая и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Ранее Си Цзиньпин рассказал о планах Китая на морской коридор в Латинскую Америку.