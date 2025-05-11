Экс-глава МИД Австрии заявила об уступках со стороны РФ в переговорах по Украине

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что предложение России о политических переговорах с нелегитимным руководством Украины, само по себе является уступкой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что, несмотря на все разногласия, прямой диалог остается единственным путем к достижению мира, в отличие от принудительной дипломатии и санкций.

«Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством», — отметила Кнайсль.

8 мая президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в решении конфликта между Россией и Украиной.

Днем позже Трамп обратился к России и Украине с требованием о введении 30-дневного, безоговорочного прекращения огня, заявив, что «все это можно организовать очень оперативно». В случае нарушения перемирия Трамп пригрозил обеим сторонам конфликта новыми санкциями.

Ранее японский эксперт дал совет Украине по переговорам.