В Раде отреагировали на предложение Путина начать прямые переговоры с Украиной

Гончаренко: Украина должна поехать в Стамбул на переговоры, но только с США

Украине нужно поехать в Стамбул на прямые переговоры с Россией, но без США Киев не будет заключать никакие договоренности. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Гарантами не может выступить ни друг (президент Турции Реджеп Тайип. – прим. ред.) Эрдоган, ни друг (президент Франции Эммануэль. – прим. ред.) Макрон. А только США. Это единственная сила, которую боится Путин. Поэтому в Стамбул ехать надо, но только и вместе с США. Прямые переговоры-опасны», — считает депутат.

Любая договоренность, достигнутая в Стамбуле, будет «пустой и никогда не будет выполнена, если гарантом этого не выступят США», отметил Гончаренко.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины заявили о готовности ввести режим прекращения огня с 12 мая.