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В ГД рассказали о действиях НАТО в преддверии Дня Победы

Пискарев: НАТО в преддверии Дня Победы была развернута антироссийская кампания
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В преддверии Дня Победы странами НАТО, в том числе с использованием иноагентов, была развернута массированная антироссийская кампания. Об этом заявил председатель Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы, запрета на исполнение советских песен и маршей военных лет, ношение советской военной формы и атрибутики», — говорится в заявлении.

Пискарев подчеркнул, что, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко и достойно отметила 80-летие Великой Победы.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран. Среди них — расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, КНР, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

В связи с 80-летним юбилеем Победы в Москву прибыли руководители нескольких стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, и другие высокопоставленные гости.

Ранее Путин вместе с зарубежными коллегами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

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