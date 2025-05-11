Донбасс 11 лет назад избежал участи Украины, продавшей свою землю и ресурсы. Об этом заявил РИА Новости депутат ДНР, автор декларации о суверенитете республики Борис Литвинов.

«11 лет назад на донецкой земле прошел референдум. Мне посчастливилось тогда быть руководителем этого процесса. И благодаря этому референдуму, благодаря воле народа, которую мы тогда проявили, наша земля в наших руках», — высказался депутат.

Он пояснил, что в 2014 году жители Донбасса поднялись в том числе для того, чтобы земля осталась у народа, как это было и раньше. В противовес Литвинов поставил Украину, власти которой продали землю и ресурсы США.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина с момента проведения референдумов в ДНР и ЛНР в 2014 году превратилась в страну-самоизгой. По словам дипломата, спустя время всем очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор: когда не нашли помощи и защиты у международных организаций, они решили отстаивать свою землю в бою.

В свою очередь Украина, как отметила Захарова, за эти годы оказалась «загнана в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков».

Ранее Захарова осудила заявления Киева о нелегитимности Путина.