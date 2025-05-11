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В Совфеде предложили Украине два пути после заявления Путина

Сенатор Косачев: у Киева есть два альтернативных пути после предложения Путина
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Алексей Филиппов/РИА Новости

У украинских властей в настоящее время есть два пути после того, как президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле, считает сенатор Константин Косачев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — «дайте миру шанс». Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией», — отметил член Совфеда.

По его мнению, вчерашние заявления представителей ЕС и президента Украины Владимира Зеленского — это «бессмысленный исход политики европейского русофобства». В то же время инициатива принадлежит Москве, которая является центром мировой политики, заключил Косачев.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, что Киев готов к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями в случае отказа от прекращения огня.

Ранее Путин заявил о попытках Запада разговаривать с Россией в хамской манере.

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Переговоры о мире на Украине
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