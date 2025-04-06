Морская полиция Китая вытеснила японское судно из акватории спорного архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил на своем аккаунте в социальной сети WeChat официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь, передает РИА Новости.

«Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль», — заявил китайский чиновник.

Рыболовное судно находилось в акватории островов с 5 по 6 апреля.

Он отметил, что Дяоюйдао вместе с соседними островами являются неотъемлемой территорией Китая.

Спор об архипелаге Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море продолжается с 1972 года, когда острова были переданы Японии США вместе с островом Окинава. Причиной претензий Китая на эти острова является то, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. При этом в Японии заявляют, что остров входит в состав страны с 1895 года.

До этого Китай обвинил Филиппины в таране катера в Южно-Китайском море.

Ранее Тайвань предупредил Китай, что блокада острова приведет к войне.