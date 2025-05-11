Путин поздравил весь народ Абхазии с 9 Мая

Путин на встрече с президентом Гунбой поздравил народ Абхазии с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин начал встречу с абхазским коллегой Бадрой Гунбой в Кремле с того, что поздравил народ республики в Днем Победы.

Российский лидер отметил, что его гость накануне поучаствовал в торжественных мероприятиях в Москве.

«Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую победу. 55 с половиной тысяч человек участвовало в боях и, к сожалению, 17 с половиной тысяч... не вернулось с фронта. 23 человека получили звания Героя Советского Союза, три полных кавалера ордена Славы», — сказал Путин.

Гунба поблагодарил его за возможность посетить торжества в честь Дня Победы, который является частью общей истории РФ и Абхазии.

«Вклад нашего не многонационального народа был значимым, в том числе и для нас. Мы понимаем, что это та история, которую нужно оберегать», — заявил президент республики.

На той же встречи Путин заявил, что сейчас отношения РФ и республики строятся на основе договора о союзничестве, который был заключен в 2014 году. Несмотря на то, что проблем в отношениях Москвы и Сухума хватает, Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией в сферах туризма, здравоохранения, экономики и образования.

Ранее президент Буркина-Фасо обратился к Путину по-русски.