Макрон высказался о продолжении поставок оружия Украине во время возможного перемирия

Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено 30-дневным перемирием между Россией и Украиной, которое предлагает Запад. Об этом заявил перед переговорами с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве лидер Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы решительно отвергаем возможность идти на какие-либо уступки. <...> Никаких предварительных условий: ни прекращения поставок оружия для защиты и сопротивления, ни предрешения [исхода] любых переговоров», – сказал глава французского государства.

Также он отметил, что если Российская Федерация не согласится на прекращение огня, то против страны будут введены дополнительные санкции.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной должны прекратиться западные поставки оружия ВСУ. По его словам, Киев «будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас».

Также представитель Кремля отметил, что за время прекращения боевых действий украинская сторона может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить силы на линию фронта. Он добавил, что Соединенные Штаты и страны Европы продолжают поставлять вооружения каждый день.

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.