СМИ: глава ЕК и новый канцлер Германии обсудили блокировку «Северного потока — 2»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве «меры» против России, если РФ не согласится на предложенное Западом 30-дневное перемирие с Украиной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванных чиновников из Евросоюза.

По ее информации, введение санкций в отношении трубопровода будет осуществлено отдельно от недавно предложенного пакета антироссийских санкций. Издание сообщает, что эта «мера» будет предпринята в случае, если Москва откажется от перемирия или «нарушит его».

Как отмечает WSJ, такой шаг потребует поддержки всех стран ЕС.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. По его словам, новый пакет санкций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма». Французский лидер также заявил о готовности содействовать возможному диалогу между Киевом и Москвой.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия глава Белого дома пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.