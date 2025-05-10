Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Санкт-Петербург предложил установить побратимские связи между этим городом и одним из регионов его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с главой Боливарианской республики. Перед этим лидер Венесуэлы осмотрел мемориальные помещения Смольного, включая кабинет Ленина и бункер Жданова, откуда в годы Великой Отечественной войны осуществлялось руководство Ленинградом.

По словам Мадуро, за несколько часов пребывания в Петербурге венесуэльская делегация «буквально пропитались» историей этого славного города.

»(В Смольном. — «Газета.Ru») нам показали совершенно невероятные вещи, нам раскрыли секреты, рассказали, как управляли сопротивлением и как шли к победе», — сказал он.

Также президент заявил, что ему «хотелось бы установить побратимство между Санкт-Петербургом и каким-либо регионом Венесуэлы».

10 мая Мадуро прибыл в Петербург. Накануне лидер Венесуэлы побывал на параде Победы в Москве. Он высоко оценил прошедшее мероприятие.

Ранее Путин дал обещание президентам Кубы и Венесуэлы.