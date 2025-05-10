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Мадуро прибыл в Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Санкт-Петербург
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Maxwell Briceno/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который прибыл в Россию по случаю празднования 80-летия Победы, посетил Санкт-Петербург. Об этом сообщили в администрации города.

Лидера латиноамериканской страны встретил губернатор города Александр Беглов. Отмечается, что Мадуро прибыл на Московский вокзал.

«Мы признательны вам и венесуэльскому народу за проявленную солидарность с Россией. В Каракасе было поднято Знамя Победы — важный сигнал, что подвиг советского народа невозможно стереть из памяти», — сказал Беглов.

Также в Каракасе недавно был установлен памятник советским воинам-победителям.

Накануне лидер Венесуэлы побывал на параде Победы в Москве. Он высоко оценил прошедшее мероприятие, о чем рассказал сам в собственном Telegram-канале.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран.

Ранее Кадыров рассказал об участии во встрече Путина и Мадуро в Кремле.

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