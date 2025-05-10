Аббас поблагодарил Путина за помощь сектору Газа

Аббас поблагодарил Путина за российскую помощь палестинцам в Газе

Лидер Палестины Махмуд Аббас поблагодарил президента России Владимира Путина за российскую гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Аббас выразил благодарность во время переговоров с Путиным, проходивших в Москве.

«Мы благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь — 30 тыс. тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в Газу», — сказал он.

Палестинский лидер отметил, что ситуация в Газе остается сложной, а российская помощь сильно помогла местным жителям.

8 мая президент Палестины прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

17 апреля Путин заявил во время российско-катарских переговоров, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только с сосуществованием двух государств. Он уточнил, что под созданием государства имеет в виду формирование Палестинского государства.

Ранее Путин назвал решение конфликта Израиля и Палестины.