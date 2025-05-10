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Аббас поблагодарил Путина за помощь сектору Газа

Аббас поблагодарил Путина за российскую помощь палестинцам в Газе
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Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости

Лидер Палестины Махмуд Аббас поблагодарил президента России Владимира Путина за российскую гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Аббас выразил благодарность во время переговоров с Путиным, проходивших в Москве.

«Мы благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь — 30 тыс. тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в Газу», — сказал он.

Палестинский лидер отметил, что ситуация в Газе остается сложной, а российская помощь сильно помогла местным жителям.

8 мая президент Палестины прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

17 апреля Путин заявил во время российско-катарских переговоров, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только с сосуществованием двух государств. Он уточнил, что под созданием государства имеет в виду формирование Палестинского государства.

Ранее Путин назвал решение конфликта Израиля и Палестины.

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