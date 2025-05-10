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В МИД России призвали США «привести в сознание» Зеленского

МИД: США для урегулирования конфликта на Украине нужно привести в сознание Киев
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Kevin Mohatt/Reuters

Президенту США Дональду Трампу необходимо «привести в сознание недоговороспособного» президента Украины Владимира Зеленского, если Соединенные Штаты действительно хотят добиться урегулирования конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя атаку на здание правительства Белгородской области, которую украинские войска совершили 9 мая, несмотря на объявленное Россией перемирие.

По его словам, удар по этому административному объекту является «циничным выпадом, демонстрирующим реальное, а не напускное отношение европеоидов и прилагающегося к ним Зеленского, к любым мирным инициативам». Дипломат уверен, что те, кто реально ищет перемирия, «не отвергают мирные предложения, даже если они не совсем совпадают с их желаниями, но принимают как шаг навстречу». Он отметил, что у властей Украины «этого нет». Им «не нужно» ни перемирие, ни урегулирование, заявил Мирошник.

«Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», — написал посол.

Он подчеркнул, что если Соединенные Штаты стремятся к миру, они должны «приводить в сознание недоговороспособных и ограничивать им поставки средств ведения войны всеми доступными способами».

«А средства эти есть!» — добавил дипломат.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной должны прекратиться западные поставки оружия ВСУ. По его словам, Киев «будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас».

Также представитель Кремля отметил, что за время прекращения боевых действий украинская сторона может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить силы на линию фронта. Он добавил, что Соединенные Штаты и страны Европы продолжают поставлять вооружения каждый день.

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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