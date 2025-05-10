Министры обороны РФ и Мали провели переговоры

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Мали, корпусным генералом Садио Камарой. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства в Telegram-канале.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с присвоением воинского звания «корпусной генерал». Это достойное признание вашего профессионализма и вклада в укрепление национальной государственности», — сказал Белоусов в ходе встречи.

Он отметил, что военные ведомства РФ и Мали имеют большую совместную повестку сотрудничества. В настоящее время министерства обороны двух государств решают множество общих вопросов. При этом в будущем им предстоит решить еще больше вопросов.

По данным российского военного ведомства, стороны во время переговоров обсудили актуальные темы, связанные с сотрудничеством министерств обороны РФ и Мали.

10 мая Андрей Белоусов также провел встречу с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым. По итогам переговоров стороны подписали план стратегического партнерства на срок до 2030 года.

Ранее Белоусов принял парад Победы в Москве в строгом черном костюме.