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Министры обороны РФ и Мали провели переговоры

Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Камарой
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Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Мали, корпусным генералом Садио Камарой. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства в Telegram-канале.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с присвоением воинского звания «корпусной генерал». Это достойное признание вашего профессионализма и вклада в укрепление национальной государственности», — сказал Белоусов в ходе встречи.

Он отметил, что военные ведомства РФ и Мали имеют большую совместную повестку сотрудничества. В настоящее время министерства обороны двух государств решают множество общих вопросов. При этом в будущем им предстоит решить еще больше вопросов.

По данным российского военного ведомства, стороны во время переговоров обсудили актуальные темы, связанные с сотрудничеством министерств обороны РФ и Мали.

10 мая Андрей Белоусов также провел встречу с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым. По итогам переговоров стороны подписали план стратегического партнерства на срок до 2030 года.

Ранее Белоусов принял парад Победы в Москве в строгом черном костюме.

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