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В Венгрии призвали США помочь урегулированию на Украине, как в случае с Индией и Пакистаном

Сийярто: США должны добиться успеха в урегулировании на Украине
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Будапешт рассчитывает, что США добьются такого же успеха в своих посреднических усилиях по урегулированию украинского конфликта, какого они достигли в ходе обострения между Индией и Пакистаном. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя перемирие между двумя странами Азии.

По его словам, эскалация войны между индийским и пакистанским государствами, двумя ядерными державами, представляла бы серьезную угрозу для всего мира.

«Однако после успешного посредничества (президента Соединенных Штатов. — «Газета.Ru») Дональда Трампа и администрации США стороны (конфликта. — «Газета.Ru») договорились о полном прекращении огня. Мы надеемся, что президент Трамп добьется такого же успеха в отношении войны на Украине!» — написал дипломат.

10 мая глава Белого дома объявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня.

В этот же день телеканал NBC News сообщил, что США, Европа и Украина разработали план по прекращению украинского конфликта из 22 пунктов. По информации канала, во время переговоров представителей Соединенных Штатов и Украины Киев согласился с предложениями Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня в воздухе, на море и на суше, в том числе выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.

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Конфликт Индии и Пакистана
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