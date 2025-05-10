США, Европа и Украина разработали план по прекращению конфликта из 22 пунктов

США, Европа и Украина разработали план по прекращению российско-украинского конфликта из 22 пунктов. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Во время переговоров представителей США и Украины Киев согласился с предложениями Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня в воздухе, на море и на суше, в том числе выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути, пишет телеканал со ссылкой на бывшего американского посла на Украине Уильяма Тейлора.

«Один из западных чиновников сообщил, что американские, европейские и украинские переговорщики составили «перечень условий» с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня, добавив, что оно соответствует требованию [президента РФ Владимира] Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО», — говорится в материале.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News заявил, что российский лидер полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей.

Ранее Трамп заявил, что потерял сон из-за конфликта на Украине.