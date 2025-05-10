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Президент Республики Сербской посетит ПМЭФ в июне

Президент Республики Сербской Додик собирается принять участие в ПМЭФ в июне
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Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в беседе с РИА Новости, что намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в июне.

«Да, конечно. Я регулярно посещаю этот форум, в этом году для меня также станет честью вновь посетить его», — сказал политик.

Также он отметил показатели экономического роста России. Глава Республики Сербской БиГ заявил, что они его «очень радуют». По его словам, «несмотря на все», Российская Федерация смогла сохранить внимание к развитию экономики, которое влияет на жизнь каждого ее гражданина.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, привлек рекордное число участников, превзойдя показатели предыдущих лет, несмотря на действующие международные санкции. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

Ранее Додик назвал Россию надежным другом.

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