Республика Сербская поддерживает Россию и считает ее другом, на которого можно положиться. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, сообщает ТАСС.

Выступая в национальном центре «Россия», он подчеркнул важность отношений между Республикой Сербской и РФ.

«Россия сегодня для нас не просто друг, она друг, на которого можно положиться, и мы [ее] поддерживаем. И на наше счастье, и на счастье России у нас есть [президент РФ] Владимир Владимирович Путин», — сказал президент.

Он также отметил значительные достижения России за время президентства Путина, особенно в социально-экономической сфере. По его словам, Россия преодолела трудности, когда население сталкивалось с дефицитом товаров и очередями в магазинах.

«Вы, может быть, и не помните, но мы, более старое поколение, помним. Нам было очень грустно наблюдать людей, которые стояли в очередях и пытались что-то купить, а Владимир Владимирович поднял Россию, он воскресил Россию», — добавил Додик.