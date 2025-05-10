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Власти США проверят сообщения о мазках прибывших в Китай граждан

Bloomberg: власти США проверят сообщения о проверках своих граждан в Китае
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Власти США проверят сообщения об «инвазивных медицинских проверках» своих граждан, пребывающих в Китай. Об этом пишет Bloomberg.

Перед этим гражданин США сообщил, что у него и других владельцев иностранных паспортов, прибывших в Шанхай, скребком сняли образцы биоматериала с языка, не объяснив при этом, как будут использоваться собранные мазки. При этом представители китайских властей объяснили забор анализов необходимостью защитить здоровье самих пассажиров и других людей.

С 2024 года в некоторых аэропортах Китая проводят тесты на грипп, коронавирус и оспу обезьян по прибытии.

«У миссии США в Китае нет более приоритетной задачи, чем обеспечение безопасности и защиты граждан США в Китае», — заявили в посольстве США в КНР.

Тем временем министерство туризма КНР предостерегло китайцев от поездок в США. Причиной для предостережения в министерстве называют проблемы с внутренней безопасностью в Штатах, а также ухудшение экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее Китай обвинил ЦРУ в «злобной атаке» из-за обращения к китайским гражданам.

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