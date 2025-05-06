Китай обвинил ЦРУ в «злобной атаке» из-за обращения к китайским гражданам

Министерство иностранных дел Китая резко осудило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за публикацию в социальных сетях видеороликов, призывающих граждан КНР к сотрудничеству. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Пекине назвали действия американских спецслужб «злобной клеветнической атакой» и «откровенной политической провокацией».

«США не только злонамеренно очерняют Китай и нападают на него, но и открыто обманывают и склоняют китайских служащих работать на них, подвергая открытым нападкам в том числе китайских правительственных чиновников», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ли Цян.

В начале мая ЦРУ разместило в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролики на китайском языке. В подписях под публикациями китайским чиновникам предлагается делиться информацией, представляющей ценность для национальной безопасности США.

В первом ролике представлен помощник чиновника, разочарованного образом жизни своего начальника. Во втором показали китайского чиновника, который опасается ареста. При этом оба видео опубликованы на платформах, недоступных на территории материкового Китая.

В Китае действуют строгие законы о борьбе со шпионажем, предусматривающие суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения, за шпионскую деятельность.

Ранее власти США запретили работающим в Китае госслужащим и их родственникам вступать в романтические и сексуальные отношения с гражданами КНР.